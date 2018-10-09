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فيضانات تضرب برشلونة الإسبانية وتعطل حركة المرور (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:21 م
فيضانات تضرب برشلونة الإسبانية وتعطل حركة المرور (فيديو)
برشلونة
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خاطر عبادة
 

سجّلت مدينة برشلونة الإسبانية، أمطاراً موسمية غزيرة أدّت إلى فيضانات عارمة وأعاقت حركة النقل فى بعض مناطقها صباح اليوم.


ووفقاً لوكالة "افى" الإسبانية، أنّ الأمطار الموسمية أسقطت 50 لتراً من المياه فى كل متر مربع خلال نصف ساعة فقط فى بعض مناطق برشلونة، مما أثار فيضانات فى الشوارع وخسائر ومشاكل فى النقل والحركة.


ونشرت وحدة الطقس الكتالونية، تحذيرات من تراكم مياه الأمطار بسبب حدة الطقس.

 

 

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