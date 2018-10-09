ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الترسانة
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:23 معلي نبوي
تأكد غياب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدا أمام الترسانة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب الإصابة.
ويعاني فتحي من الإصابة بكدمة قوية في الساق، تعرض لها في مباراة الأهلي السابقة أمام الاتحاد السكندري، حيث خرج من الشوط الأول وحل زميله محمد هاني بديلا له.
ولم يشارك فتحي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، ليتأكد غيابه عن اللقاء الذي سيقام في الخامسة مساء الغد على ستاد السلام.