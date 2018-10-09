ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الترسانة

تأكد غياب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه غدا أمام الترسانة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب الإصابة.





ويعاني فتحي من الإصابة بكدمة قوية في الساق، تعرض لها في مباراة الأهلي السابقة أمام الاتحاد السكندري، حيث خرج من الشوط الأول وحل زميله محمد هاني بديلا له.



