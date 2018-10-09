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مفاجأة.. الزمالك يرحب بإعارة أحداد في يناير

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:21 م
مفاجأة.. الزمالك يرحب بإعارة أحداد في يناير
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هاني عصام
 
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن ترحيب الإدارة البيضاء بإعارة المغربي حميد أحداد في يناير القادم لمدة 6 شهور فقط.

وأكد المصدر أن الإدارة كانت رافضة في بادىء الأمر لرحيله لكنهم عدلوا من سياستهم بسبب الزحمة الموجودة بنفس مركز اللاعب بالإضافة إلى وجود أولويات للاعبين آخرين بنفس مركزه لدى جروس والذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ترغب في ضم مهاجم أجنبي سوبر على حساب حميد أحداد والإستفادة من المقعد الأجنبي بسبب صعوبة رحيل حمدي النقاز أو كاسونجو أو فرجاني ساسي.
المزيد عن: كورة رياضة جروس الزمالك أحداد
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