فلوريدا الأمريكية تأمر بإخلاء المنازل قبل وصول إعصار مايكل

أصدر مكتب حاكم فلوريدا ريك سكوت أوامر بالإخلاء الإلزامى للمنازل فى مقاطعة باى التى تضم منتجع بنما البحرى، إضافة إلى مناطق قريبة من مقاطعتى جالف وفرانكلن، وضرورة مغادرة المنازل قبل وصول الإعصار مايكل، الذى يفترض أن يبلغ السواحل الأمريكية فى منتصف الأسبوع، كعاصفة من الفئة الثالثة مع احتمال حصول أمطار وفيضانات مفاجئة مهددة للأرواح.

وقال سكوت- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- " كل عائلة يجب أن تكون مستعدة، يمكننا إعادة بناء منزلكم، لكن لا يمكننا إعادة بناء حياتكم".

وجاء هذا التنبيه إثر ارتفاع شدة العاصفة الاستوائية إلى إعصار من الفئة الأولى محمل بالأمطار والرياح التى ارتفعت سرعتها فى وقت متأخر الاثنين إلى 130 كيلومترا فى الساعة مع احتمال هبوب رياح عاتية قد تتجاوز هذه السرعة، حسب ما أعلن المركز الوطنى للأعاصير ومقره ميامي.

ومن المفترض أن يبلغ الإعصار مايكل بحلول مساء اليوم /الثلاثاء/ الفئة الثالثة، أى أن سرعة رياحه قد تصل إلى 178 كيلومترا فى الساعة على الأقل.

ويتوقع أن يكون الإعصار مايكل قادرا على اقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق وقطع التيار الكهربائى لأيام، على أن يضرب جنوب شرق الولايات المتحدة بحلول الخميس.