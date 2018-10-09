طلعت يوسف: الأهلي رفض إعارة الشيخ للمقاصة في بداية الموسم.. ولم يستفد منه

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، انه كان هناك محاولات مكثفه قبل بداية الموسم لضم أحمد الشيخ، ولكن إدارة الأهلي رفضت حسم الصفقة.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد طارق قضا، على إذاعة انرجي: "ادارة الأهلي أخطأت في الاحتفاظ بأحمد الشيخ رغم علمهم برغبة الفرنسي كارتيرون في رحيله، فكان يجب السماح له بالخروج على سبيل الإعارة، ليحافظ على مستواه الذي تراجع بشكل كبير الفترة الحالية".





وتابع: "سأعقد اجتماع مع الادارة الفترة المقبلة، لتحديد أسماء الصفقات الجديدة، وبحث فكرة التقدم بعرض مجددا لإدارة الأهلي للتعاقد مع الشيخ".