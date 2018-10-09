ولي عهد أبوظبي يستقبل أمين عام 'القومي لأسر الشهداء'

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بمجلس قصر البحر، اللواء أ.ح/ محمد عبد المنعم أمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برفقة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، بديوان ولي عهد أبوظبي.





وخلال اللقاء رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتبادلا الأحاديث الودية حول آليات التعاون وتبادل الخبرات؛ لتوفير أفضل سُبل الرعاية لأسر الشهداء، وتقديم الخدمات لهم.







