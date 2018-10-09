اتحاد الكرة يقنع جزيرة مطروح بالاستمرار في كأس مصر

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إن هاني أبوريدة رئيس الجبلاية تواصل مع رئيس نادي جزيرة مطروح أمس الإثنين.

وأضاف عامر عبر إذاعة "أون سبورت": "أبوريدة تحدث مع رئيس جزيرة مطروح أمس وأبلغه بتحمل اتحاد الكرة تكاليف سفر الفريق مرة أخرى إلى بورسعيد من أجل خوض مباراة دور الـ32 أمام المصري ببطولة كأس مصر".

وأشار إلى أن فريق جزيرة مطروح سيشارك في مباراة المصري البورسعيدي بشكل طبيعي في الموعد الجديد الذي سيتم تحديده.