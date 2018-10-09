المؤبد لـ9 متهمين والمشدد لآخرين بتهمة "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"

أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية .





حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات.





وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات.





وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.









وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.







