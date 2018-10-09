عامر حسين: لسنا طرفا في أزمة المصري وجزيرة مطروح

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الجبلاية ليست طرفًا في أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وقال عامر عبر إذاعة "أون سبورت" إن المصري عليه إحضار الموافقات الأمنية من أجل إقامة جميع مبارياته في بورسعيد، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة ليس طرف في تأجيل مباراة الأمس.

وأشار إلى المصري لم يحصل بعد على الموافقات الأمنية التي تمنحه الحق في إقامة مبارياته بالدوري الممتاز أو كأس مصر في بورسعيد، موضحاً أنها مسؤلية النادي وليس الجبلاية طالما أن الأوضاع هناك تسمح بحضور هذه الجماهير في البطولات الإفريقية.