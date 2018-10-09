موديلات أساور خرز بألوان لإطلالة مبهجة (صور)

باتت صيحات الأساور الملونة موضة مميزة لدى بعض الفتيات، واعتلت عرش موضة ربيع وصيف 2018، ولإطلالة مبهجة إليكِ مجموعة من الأساور الملونة التي تناسب إطلالتك:-





مع القفازات البلاستيكية المميزة، اختارت دار أزياء شانيل الفرنسية أساور ملونة بالخرز الأزرق الكبير، المستوحى من ألوان البحر، مع أحجار كريستالية شفافة، لقطعة أنيقة أساسية في حقيبة اكسسوار أيّ فتاة، يمكنكِ تنسيقها مع ملابسكِ باللون الأبيض، باطلالتكِ النهارية.





الأساور المعدنية من الصيحات التي لاقت رواجًا كبيرًا هذا العام، كالتي شاهدناها في عروض GUCCI غوتشي مع الخرز الأزرق، والذي عادةً ما يناسب الذوق العربي، والمميز باللون الفضي مع الخرز الأزرق، أنه يناسب كل ألوان الملابس ولا يتقيّد بشكل محدد، يمكنكِ ارتداؤه بخاصة باطلالات ما بعد الظهر، أو مع الفساتين السوداء الضيّقة.





أما لاطلالات الليل، فيمكنكِ اختيار الأساور المعدنية كبيرة الحجم قليلًا من دار ALEXANDER MCQUEEN أليكساندر ماكوين، مع الفساتين التول أو الدانتيل الناعمة، والتي تُعتبر أساسية في اطلالاتكِ ككل، للتناغم مع الفستان، ويمكنكِ معها أيضًا إن كان الفستان بسيطًا وغير مطرز، أن ترتدي عقدًا مستوحًى من تصميم السوار نفسه.





للصبايا اللاتي يفضلن الاطلالات البوهيمية، والتي تعتمد على ارتداء أكثر من قطعة، ستعجبكِ هذه الأساور الضخمة من SAINT LAURENT سانت لوران، مع البلايز القصيرة، والجينز الواسع، أو البناطيل الملونة، بحسب ذوقِك.



