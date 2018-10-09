ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

‏‎فان ديك: ‎ليفربول كسب احترام ‎مانشستر سيتي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:37 م
‏‎فان ديك: ‎ليفربول كسب احترام ‎مانشستر سيتي
طباعة
 

يرى فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، أن أسلوب لعب الحذر من مانشستر سيتي في الأنفيلد دليل على قوة هجوم الريدز والخوف منه.

وانتهت مباراة السيتي مع ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي، وأكد بيب جوارديولا أن النتيجة مرضية مقارنةً بالخسارة من الريدز 3 مرات الموسم الماضي بالدوري ودوري الأبطال.

وقال فان ديك، لصحيفة "أومني سبورت": "من الواضح أنهم كانوا حذرين بعض الشيء من الطريقة التي لعبنا بها وأعتقد أننا كسبنا هذا احتراهم، لقد جعلنا الأمر صعبًا عليهم".

وتابع حديثه: "نسعى للاقتراب قدر المستطاع من اللقب ولكننا نعلم أن ذلك سيكون صعبًا علينا في ظل الأسلوب الدفاعي الذي يتبعه البعض".

وأضاف: "لقد حققنا بداية رائعة للموسم ونريد أن نحافظ عليها".

المزيد عن: مانشستر سيتي ضد ليفربول مانشستر سيتي ليفربول كورة كرة فان ديك رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
0
x
15:00
0
مركز شباب تلا
إنبي
0
x
15:00
0
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 3:25:34 PM