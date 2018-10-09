‏‎فان ديك: ‎ليفربول كسب احترام ‎مانشستر سيتي





يرى فيرجيل فان ديك، مدافع نادي ليفربول، أن أسلوب لعب الحذر من مانشستر سيتي في الأنفيلد دليل على قوة هجوم الريدز والخوف منه.





وانتهت مباراة السيتي مع ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي، وأكد بيب جوارديولا أن النتيجة مرضية مقارنةً بالخسارة من الريدز 3 مرات الموسم الماضي بالدوري ودوري الأبطال.





وقال فان ديك، لصحيفة "أومني سبورت": "من الواضح أنهم كانوا حذرين بعض الشيء من الطريقة التي لعبنا بها وأعتقد أننا كسبنا هذا احتراهم، لقد جعلنا الأمر صعبًا عليهم".





وتابع حديثه: "نسعى للاقتراب قدر المستطاع من اللقب ولكننا نعلم أن ذلك سيكون صعبًا علينا في ظل الأسلوب الدفاعي الذي يتبعه البعض".





وأضاف: "لقد حققنا بداية رائعة للموسم ونريد أن نحافظ عليها".



