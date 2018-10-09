انتشار وباء الإيبولا بشرق الكونغو

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو السبت الماضي عن ست حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض الإيبولا بشرق البلاد.





وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في انتشار هذا الوباء في الدولة يتمثل في أن السكان يبذلون أقصى جهد في مواجهة المتمردين.





وصرح مسؤول في وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بهذا الوباء بلغ 140 حالة، تُوفي منهم 108 مصابين منذ يوليو الماضي في إقليم كيفو الشمالي ومدينة إيتوري، وتعلن الوزارة عن حالة أو حالتي إصابة بالمرض أسبوعيا.





ولذك يجب على وزارة الصحة بالكونغو البحث على علاج لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره.



