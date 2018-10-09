تجديد حبس "الغزالي" واثنين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس شادي الغزالي حرب واثنين آخرين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يوما على ذمة التحقيقات.





صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوبة المستشارين محمد عمار والسعيد محمود.









ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.







