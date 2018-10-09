إحتجاجا على إيقاف شقيقه.. مواطن بالمتلوي يلقي زجاجة حارقة على عون أمن‎

تعرض عون أمن بالمتلوي هذا الصباح، إلى إصابة على مستوى يده إثر إلقاء زجاجة حارقة 'مولوتوف' عليه.





و قد ألقى الزجاجة الحارقة، شقيق أحد المعطلين عن العمل الذين أقدموا على غلق مغسلة الفسفاط يوم أمس، كما قام بإشعال العجلات المطاطية أمام مقر منطقة الأمن بمدينة المتلوي ، إحتجاجا على إيقاف شقيقه.



