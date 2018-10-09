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إحتجاجا على إيقاف شقيقه.. مواطن بالمتلوي يلقي زجاجة حارقة على عون أمن‎

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:23 م
إحتجاجا على إيقاف شقيقه.. مواطن بالمتلوي يلقي زجاجة حارقة على عون أمن‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
تعرض عون أمن بالمتلوي هذا الصباح، إلى إصابة على مستوى يده إثر إلقاء زجاجة حارقة 'مولوتوف' عليه.

و قد ألقى الزجاجة الحارقة، شقيق أحد المعطلين عن العمل الذين أقدموا على غلق مغسلة الفسفاط يوم أمس، كما قام بإشعال العجلات المطاطية أمام مقر منطقة الأمن بمدينة المتلوي ، إحتجاجا على إيقاف شقيقه.

و تظافرت جهود بعض الأهالي و قوات الأمن من أجل سيطرة على الوضع، لتهدئة الأمور التي عادت إلى حالتها الطبيعية.
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