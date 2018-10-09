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شادي شامل يكشف مفاجأة قوية حول الزعيم أنور السادات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
شادي شامل يكشف مفاجأة قوية حول الزعيم أنور السادات
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الفجر الفني
 

شارك الفنان شادي شامل، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من عقد قران والديه، حيث كشف عن مفاجأة في الشاهد على عقد القران وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال في تعليقه على الصور: "في منزلنا في شارع الميرغني مصر الجديده فرح والدي و والدتي.. من اليمين جدي السيد عبدالهادي عبدالعال والد والدتي الذي كان يشغل منصب السكرتير الخاص لسياده الرئيس أنور السادات لرئاسة الجمهورية".

وأضاف: "ووالدي السيد شامل شهاب الصحفي السياسي رئيس تحرير وكاله أنباء الإمارات و عضو منظمة الأوبك العالمية.. ثم والدتي الجميلة.. ثم سيادة الرئيس أنور السادات وكان الرئيس أنور الشاهد الأول علي الجواز و السيد عثمان أحمد عثمان الشاهد الثاني".

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