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مجلس الشعب السوري يبحث زيادة رواتب القطاع الحكومي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
مجلس الشعب السوري يبحث زيادة رواتب القطاع الحكومي
مجلس الشعب السوري
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وكالات
 

ناقش أعضاء مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، قضايا خدمية متعلقة بمعيشة المواطن، كما بحث الأعضاء قضية زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي.

 

ونقلت وكالة "سانا" عن عدد من أعضاء المجلس ضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل يتناسب مع ذوي الدخل المحدود وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق.

 

كما دعا أعضاء المجلس إلى تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين، وزيادة الاهتمام بمربي الثروة الحيوانية وبيان أسباب التأخر في صرف التعويضات للمواطنين عن الأضرار في ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية.

 

المزيد عن: مجلس الشعب السوري سوريا زيادة الرواتب القطاع الحكومي
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