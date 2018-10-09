ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 13 بائع متجول بدون ترخيص في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
ضبط 13 بائع متجول بدون ترخيص في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية
ارشيفيه
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.


وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق ضبط 65 كرسي، 35 ترابيزة، 16 استاند، 5 شمسية، 2 أسطوانة، 5 ثلاجة، 5 تابلوه خشب، 2 عربة لبيع الماكولات، 2 تروسيكل، وفي مجال البحث الجنائي ضبط 13 بائع متجول، 3 خيال وجمال، 1 تسول، 8 حكم جزئي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
المزيد عن: بائع متجول الهرم المنطقة الاثرية الفجر اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 12:00:04 PM