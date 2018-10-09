ضبط 13 بائع متجول بدون ترخيص في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.





وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق ضبط 65 كرسي، 35 ترابيزة، 16 استاند، 5 شمسية، 2 أسطوانة، 5 ثلاجة، 5 تابلوه خشب، 2 عربة لبيع الماكولات، 2 تروسيكل، وفي مجال البحث الجنائي ضبط 13 بائع متجول، 3 خيال وجمال، 1 تسول، 8 حكم جزئي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.

