روسيا تعرض طائرة مسيرة على شكل صقر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عرض طائرة مسيرة لا تكاد تختلف عن الصقر الحقيقي من مسافة بعيدة، وذلك ضمن إطار المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2018".

ووفقا لأقوال مصمم الطائرة والأستاذ في كلية التدريب العسكري العلمي، التابعة لمركز القوات الجوية الروسية، أرتور شوبين، فإن الطائرة المسيرة الجديدة ستزود بإشارة صوتية للطائر الجارح، ليتم التوصل إلى أقصى شبه مع الصقر الحقيقي.

وقد بدأت اختبارات الطيران في عام 2013. وتم بعد تنفيذ السلسلة الأولى من الرحلات الناجحة، إجراء التحسين التدريجي لمبادئ ونظام التحكم. ومن ثم بدأ العمل على أجهزة الاستهداف — أجهزة الطيار الآلي ونظام تحديد المواقع والملاحة وكاميرا المراقبة.

كما أن الطائرة تملك عددا من الميزات الأخرى، إضافة إلى التمويه البيولوجي، مثل موقع تركيب مروحية الدفع بمحرك كهربائي داخل الذيل، ما سيسمح بزيادة القدرة على التحكم في السرعات المنخفضة.

وتصل مدة تحليق "الصقر" إلى 40 دقيقة. كما يتمكن من رفع حمولة يصل وزنها إلى كليوغرام واحد.

وأشار المصمم إلى مظهر الطائرة ووزنها الخفيف ومتانتها، فضلا عن سهولة الإقلاع والهبوط، تسمح باستخدامها كطائرة مسيرة يصعب اكتشافها لتنفيذ مهام الاستطلاع الجوي، إضافة إلى السيطرة على الوضع الطائري في المطارات.