برشلونة يضع عينه على أولى الصفقات الشتوية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة، يخطط لحسم أولى صفقاته الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن برشلونة يرغب في ضم فيرلاند ميندي، ظهير فريق أولمبيك ليون الفرنسي، في الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يرغب في ضم فيرلاند ميندي، لتعزيز مركز الظهير الأيسر، خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم وجود أي بديل لجوردي ألبا.







