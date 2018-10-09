انهيار جسر للسيارات شرقي روسيا (فيديو)

انهار اليوم الثلاثاء، جسر على الطريق الرئيسي للسكك الحديد الذي يمر عبر سيبيريا، وذلك أثناء عبور شاحنة نقل بضائع بالتزامن مع مرور قطار شحن من تحت الجسر.

وقد تسبب انهيار الجسر بسقوط الشاحنة وإصابة السائق بكسور، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتُظهر مقاطع مصورة مرور القطار من تحت الجسر قبل ثوان من انهياره.

ووقع الحادث في الساعة العاشرة من صباح اليوم، في "سفوبودني" ، ثالث أكبر مدينة في مقاطعة "أمور" في الشرق الأقصى الروسي.