زحام مروري بشوراع القاهرة والجيزة وتصادم وأعطال بالمحاور

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، تكدسات مرورية كبيرة بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظتين، تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى المدارس، وذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، لسحب الكثافات، وتيسير الحركة المرورية.





فشهد كوبري أكتوبر القادم من وسط البلد والجيزة كثافات عالية نتيجة لأحمال مرتفعة، كما ظهر زحام مروري بطريق كورنيش النيل من مصر القديمة للتحرير، وكذلك من كورنيش المعادي للأوتوستراد.





وشهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات كبيرة في الطرق المؤدية إليها، خاصة من طريق المنصة وحتى شارع عباس العقاد، وكوبري 4.5 حتي نادي السكة.





أما الطريق الدائري فكان الزحام مسيطرا عليه، خاصة من منطقة مؤسسة الزكاة حتى نفق السلام والمرج، كما شهد طريق صلاح سالم شلل مروري من منطقة الفسطاط، وحتى نفق الملك الصالح والمنيل.





وفي الجيزة كانت الكثافات كبيرة في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة المهندسين بسبب أعمال المترو.





وتباطأت حركة السيارات في شارع الهرم بداية من الرماية حتى نفق الجيزة، نفس الأمر في شارع فيصل وكوبري صفط وكوبري الدقي، كما كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها لسحب الكثافات وتيسير الحركة المرورية.

كما ظهرت كثافات مرورية بشارع الخليفة المأمون، بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مصر الجديدة حتى المرغنى، انتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في الخليفة المأمون بأتوبيس معطل تسبب في كثافات مرورية، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وظهرت أيضا كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق اﻷوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.





كما توجهت الخدمات المعينة في طريق الأوتوستراد عند علمها بوقوع الحادث المروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.