عضو "الأعلى للشؤون الإسلامية": مؤتمر "الإفتاء العالمي"حدث علمي كبير

قال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مصر تشهد خلال الفترة المقبلة حدثًا علميًّا كبيرًا يتمثل في انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان: (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق)، بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، الأمر الذي يعني أن مصر الأزهر كانت وستظل قبلة العلوم وراعية الإسلام والفكر والتجديد.





وأوضح في تصريحات خاصة، أن العالم عاني في الفترة الماضية من مشكلات كبيرة بسبب صدور فتاوى خطرة من تيارات شاذة ليس لها أدنى علاقة بالدين، فرسمت صورة سليبة عن الإسلام في الغرب والشرق.



