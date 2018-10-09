التحالف العربي يستهدف تعزيزات بشرية لمليشيا الحوثي غرب مأرب

نصح الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام , عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدربه منصور هادي بالحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم الانجرار وراء من يعملون على تجاهل مطالب المجلس وزيادة الهوة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الشيخ الشايف ان المجلس الانتقالي لم يدعو الى حمل السلاح وحرص على الدعوة للسلمية , هي فرصة مناسبة للحوار ونسيان ثقافة الاقصاء في صيف 94.

واضاف انه من الافضل ان يتم التحاور مع المجلس الانتقالي حاليا قبل ان تجبر الشرعية على الحوار معهم عبر مبعوث اممي .

مؤكدا ان الأوضاع لا تحتمل المزيد من الأزمات و تقتضي الاستماع لصوت العقل واستيعاب مطالب المجلس الانتقالي باعتباره قوة لايمكن تجاهلها على الساحة.

واوضح الشايف ان تجاهل القوى الفاعلة على الساحة اليمنية هو ابرز، اسباب انهيار اليمن منذ عام 2011.

ورفض الشيخ الشايف المقارنة بين الحوثي والمجلس الانتقالي، وقال ان من يعقد تلك المقارنة هم قوى فاشلة قادت البلاد نحو الكارثة وفشلت في ادارة الدولة ومحاربة الانقلابيين من مجوس العصر الذين قتلوا وشردوا الشعب اليمني.

واكد ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بما تحمله من مشروع طائفي وسلالي وتدميري لليمن والمنطقة، هي العدو الاول لليمن واليمنيين ومن يحاول حرف البوصلة عن هذا محاربتها فانه يرتكب جريمة وحماقة كبيرة بحق اليمن وتضحيات اليمنيين في سبيل التخلص من الانقلاب الكهنوتي.

وطالب الشرعية بالعمل على تذليل الصعوبات امام التحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو محمد بن سلمان، وإسهام فاعل من دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى سمو الشيخ محمد بن زايد وبقية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، وذلك في انجاز مهمتهم الإسلامية والعربية والأخوية في تخليص اليمن من شرور عصابات الإرهاب والقتل الحوثية التي أغرقت البلاد في أزمات كبيرة أغرقت البلاد وسط مستنقع المرض، والفقر المدقع.

مشيرا إلى أن الحملات المغرضة التي تستهدف دول التحالف وخصوصا الإمارات ، لا يفهم منها إلا انها تخدم الانقلاب الحوثي ومحور الشر الممتد من الحوثيين وحزب الله وقطر وإيران .

وعن إمكانية تشكيل مجلس انتقالي، في شمال اليمن، قال الشيخ الشايف، ان قيام مثل هذا المجلس غير مستبعد في ظل عجز الشرعية وفساد القوى الحزبية وتعمد بعض القوى على اطالة امد الحرب , واصبح محاربة الحوثيين لديها بمثابة اسقاط واجب ، غير اهبة بما يعانيه الشعب اليمني جراء ذلك من مأسي .