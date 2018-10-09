"بيتزي" يستبعد مهند عسيري من معسكر الأخضر بالرياض

استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي، المهاجم مهند عسيري من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وجاء استبعاد عسيري بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب والذي كشف عدم جاهزيته خلال المعسكر الحالي.

وواصل المنتخب تدريباته مساء أمس على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، إذ بدأ بتدريبات الاحتفاظ بالكرة على مجموعتين، وتم تنفيذها على منتصف الملعب، بعدها قسم بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين؛ حيث أجرى مناورة قبل أن يختتم المران بتدريبات الإطالة.

على صعيد متصل، واصل لاعبا الوسط سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين تدريباتهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.

وسيجري المنتخب مساء اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير فيصل بن فهد عند السادسة مساء ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى من التدريب.

ويشارك المنتخب الوطني في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها الرياض خلال أيام بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق.