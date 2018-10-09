الإعصار "مايكل" يقتل 13 شخصا فى كوبا.. ويحشد قوته نحو فلوريدا غدا

عزّز إعصار "مايكل" قوته وشق مساره نحو ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن قتل 13 شخصاً فى كوبا بسبب الأمطار الموسمية.





وأمر حاكم فلوريدا "ريك سكوت" سكان عدة مقاطعات بالإخلاء الفورى لمنازلهم قبل وصول الإعصار مساء الأربعاء، كعاصفة من الفئة الثالثة من بين 5 مستويات، بقوة رياح 11 ميل فى الساعة، وفقاً للمركز القومى للأعاصير بأمريكا.





وفى حالة تحقق تلك التوقعات، فسيكون "مايكل" أقوى إعصار يصل اليابسة بالولايات المتحدة فى العام الجارى، بعد أن ضرب الإعصار فلورنس، ولايتى كارولينا الشمالية والجنوبية الشهر الماضى، وتسبّب فى مقتل أكثر من 40 شخصاً.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال "سكوت" في مؤتمر صحفي متلفز في ساوثبورت بفلوريدا، "هذه العاصفة ستكون مهددة للحياة وخطيرة للغاية".