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جورجيا والناتو يجريان تدريبات مشتركة غير مسبوقة في 2019

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
جورجيا والناتو يجريان تدريبات مشتركة غير مسبوقة في 2019
تدريبات مشتركة
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وكالات
 

أعلن وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، اليوم الاثنين، أن "تدريبات ميدانية عملية غير مسبوقة" مشتركة بين جورجيا وحلف الناتو ستستضيفها بلاده في شهر مارس المقبل.

 

وأشار الوزير، في تصريح صحفي، أن التدريبات القادمة ستكون أوسع من سابقاتها، موضحا: "في السابق كانت تدريبات جورجيا - الناتو تنحصر أساسا في تمارين مراكز القيادة، وكان عدد المشاركين فيها محدودا. أما التدريبات المخطط لها في مارس 2019، فتعطينا سعة أكبر سواء من ناحية مساهمة شركاء الناتو فيها أو من ناحية استخدام القواعد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الجورجية. والظروف الأفضل ستتم تهيئتها لإجراء تدريبات ميدانية"

 

كما أكد الوزير أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، سيزور جورجيا في مارس المقبل لحضور التدريبات.

 

واستضافت جورجيا التدريبات الأولى المشتركة مع الناتو في العام 2016 بضواحي العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك في إطار برنامج تعاون بين جورجيا والحلف تم تبنيه خلال قمة الناتو في ويلز عام 2014. وشارك في المناورات حينها، إلى جانب عسكريين جورجيين، ضباط من 12 دولة عضو في الحلف ودولتين شريكتين للناتو هما مقدونيا وأوكرانيا.

 

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