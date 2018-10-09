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الفلبين توضح حقيقة إصابة الرئيس "دوتيرتى" بالسرطان

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
الفلبين توضح حقيقة إصابة الرئيس دوتيرتى بالسرطان
الرئيس الفلبينى رودريجو دوترتى
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خاطر عبادة
 

قال القائم بوزارة الداخلية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، إنّ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتى، لا يعاني من مرض السرطان بعد خضوعه للفحوصات في مستشفى خاص.

 

وأثار مرض دوتيرتى-73 عاماً، تساؤلات الرأى العام حول صحته بعد غيابه عن حدثين رسميين الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وقال "إدواردو أنو"، إنّ نتيجة الاختبار كانت سلبية، حيث أخذوا عينات من أمعاء دوتيرتى.

 

وأضاف "انو" أنّ دوترتى قدم هذا الكشف خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء الاثنين، وقام الرئيس بزيارة غير متوقعة إلى أحد المستشفيات عندما طلب منه الأطباء تكرار إجراءات الجهاز الهضمي بعد ثلاثة أسابيع من إجراء اختبارات مشابهة.

 

 

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