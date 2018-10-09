ناشطة تعلق على اقتراح تصدير الكلاب لكوريا: "اتصدمت"



وأضافت "خليل"، في تصريحات لقناة DMC الفضائية: "أصبت بالصدمة.. وقولت أكيد في حاجة خطأ في صياغة تصريحات وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وكلمتها قالت لي آة قولت كدة. وده واحد من موارد الدولة والدولة لابد من استغلال مواردها".



وأشارت إلى أن النائبة قالت لها إن هذا ليس حراما، موضحة: "قالتلي هاتيلي آية من القرآن تقول إن ده حرام.. قولت لها طب هاتى إيه في القرآن تقول إن صلاة العصر 4 ركعات".

أعربت منى خليل، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، عن صدمتها من اقتراح النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بتصدير الكلاب لكي يتم تناولها هناك.