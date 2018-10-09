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طبيب لـ"عمرو أديب" تعليقا على ارتفاع "الفيزيتيا": "فيه ناس عايزة تتسرق نعملها إيه"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
طبيب لـعمرو أديب تعليقا على ارتفاع الفيزيتيا: فيه ناس عايزة تتسرق نعملها إيه
رئيس قسم المسالك في مستشفى المحلة
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور هشام فتحي، رئيس قسم المسالك في مستشفى المحلة، إن السبب في ارتفاع "فيزيتا" الأطباء هو أن بعض الناس يحبون التفاخر بأنهم أجروا الكشف عند الأطباء بألف جنيها أو ألفين.

وأضاف "فتحي" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "هي الناس عايزة كدة.. الشعب ده غريب جدًا.. أنا ممكن اتفق مع عيان على عملية بألف جنية.. يروح يعملها عند نائب عندي بخمس آلف جنيه، وأنا برضو اللي أعملهاله ويبقى مبسوط.. هو عايز يتسرق.. فيه ناس عايزة تتسرق هنعملها إية".

وشدد على أن الطبيب يقرر قيمة الكشف على حسب ضغط الكشوفات التي لديه، موضحا أن ظهور الأطباء في الإعلام يساهم في ازدحام عياداتهم.
المزيد عن: مصر عمرو أديب الحكايه أطباء
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