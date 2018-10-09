طاهر محمد: المقاولون يضع الكأس هدفا له كل موسم وليس الدوري

أكد طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب، أن فريقه يهدف للفوز ببطولة كاس مصر هذا الموسم.

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "اي سنة بنبدا فيها بنتكلم على ان ازاي في كأس مصر بنقدم مستوى كويس".

وتابع: "الدوري بيكون الموسم طويل وبنحاول نجمع أكبر عدد من النقاط، لكن كأس مصر هدفنا الأول قبل الدوري".

وأضاف لاعب المقاولون: "هدفنا كل موسم هو الفوز بكاس مصر ومن بعده يأتي محاولة الفوز ببطولة الدوري من أجل اللعب في أفريقيا".