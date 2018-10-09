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بغداد بونجاح يثير الجدل في قطر.. وإعلام الدوحة يشن هجوما ناريا عليه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
بغداد بونجاح يثير الجدل في قطر.. وإعلام الدوحة يشن هجوما ناريا عليه
بغداد بونجاح
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الفجر الرياضي
 

أثار المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري الجدل، في مباراة ناديه أمام السيلية، بإلقاء قميص فريقه على الأرض، في المبراة  التي انتهت بالتعادل الإيجابي في الدوري القطري.

 

وكان المهاجم الجزائري خرج من الملعب وهو في قمة الغضب، حيث نزع قميصه ورماه بعد صافرة نهاية اللقاء.

 

الإعلام القطري انتقد "بونجاج" بشدة في هذه اللقطة، واعتبروا أن هذا أمر غير مقبول من لاعب بحجم "بونجاح".

 

وسجل بونجاح مع فريقه السد 15 هدفا في بطولة الدوري حتى الآن، منها 7 أهداف في مباراة واحدة كانت أمام العربي.


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