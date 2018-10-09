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"بحبك أنا" تحقق رقم قياسي من المشاهدات في أول يوم من طرحها (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:17 ص
بحبك أنا تحقق رقم قياسي من المشاهدات في أول يوم من طرحها (فيديو)
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الفجر الفني
 


نجاح كبير حققته أغنية "بحبك أنا " للنجم عمرو دياب منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فتعتبر "بحبك انا" هى الأغنية الأكثر نجاحًا من ناحية عدد المشاهدات وسط باقى أغنيات الألبوم التى طرحها الميجا ستار عمرو دياب منذ أيام، فقد أحدثت ضجة كبيرة وسط جمهور عمرو دياب بمجرد صدورها، وتخطت نسبة مشاهداتها الـ ٣ ملايين مشاهدة في في أقل من ٢٤ ساعه من طرحها.


الجدير بالذكر أن "بحبك أنا" من كلمات، تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وهو التعاون الثالث الناجح بعد برج الحوت ويا ساحر وملاك الحسن

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