عاجل.. مرشح "ترامب" يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا في أمريكا (صور)





أدى كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اليمين، رئيسا للمحكمة العليا الأمريكية في البيت الأبيض.





وحضر اللقاء زوجة كافانو وأسرته، وذلك في إشارة للرد على اتهامات التحرش الجنسي والاغتصاب التي طالته الفترة الأخيرة من أستاذة جامعية.





وقال ترامب، في بداية مراسم أداء اليمين بالغرفة الشرقية للبيت الأبيض: "نيابة عن أمتنا، أود أن أعتذر لبريت وعائلة كافانو بأكملها عن الألم والمعاناة الرهيبين اللذين اضطررنا لتحملهما".





وأضاف أن الذين يتقدمون لخدمة بلدنا يستحقون تقييمًا عادلًا وكريمًا، وليس حملة تدمير سياسي وشخصي قائم على الكذب والخداع.





وأنكر كافانوه، تلك المزاعم أثناء شهادة أمام المشرعين أن بعض الديموقراطيين قالوا إنهم يفتقرون إلى المزاج القضائى، حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية 50 صوتا مقابل 48، يوم السبت لتأكيده ، حيث أيده ديمقراطى واحد فقط.





وقال كافانوه، الإثنين، إنه بدأ وظيفته الجديدة بدون مرارة، سعيًا إلى تحديد نغمة جديدة بعد عملية الانقسام.



