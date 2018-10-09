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موعد مباراة البرازيل والسعودية والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
موعد مباراة البرازيل والسعودية والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
السعودية والبرازيل
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منى العوضي
 

 

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة المباراة الودية القوية التي ستجمع بين منتخبي السعودية والبرازيل في إطار استعدادهما للمباريات الرسمية المقبلة لهما.

 

وتقام مباراة السعودية مع البرازيل على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستكون تلك المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخب السعودية الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم آسيا 2019، ويحاول بيتزي مدرب الأخضر تجربة اللاعبين ومعرفة مستواهم وإمكانياتهم الحقيقية من خلال مواجهات قوية.

 

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن جدول مباريات الدورة الودية الرباعية، التي تستضيفها العاصمة "الرياض" بدءًا من 11 من الشهر الجاري بين "السعودية والبرازيل والعراق والأرجنتين".

 

ويلعب منتخب العراق، الذي يستعد هو الآخر لكأس لأمم أسيا المقبلة، مع الأرجنتين يوم 11 أكتوبر الجاري على استاد الأمير فهد بن فيصل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

وتقرر أن يتم نقل مباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الدولية الرباعية مباشرةً وحصريًا عبر قناة "ksa sport HD 1" السعودية الرياضية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية مع البرازيل عبر موقع الفجر الرياضي.

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