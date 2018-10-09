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شاهد.. ما حدث لـ"هيفا وهبي" عندما أرادت التباهي بقوامها (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
شاهد.. ما حدث لـهيفا وهبي عندما أرادت التباهي بقوامها (فيديو)
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شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور موقف محرج تعرضت له أثناء قيامها بالتسوّق برفقة أصدقائها، وكانت تستعرض جسدها بمشية مغرية. 

ونشرت وهبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسير نحو أحد المحلات التجارية برفقة أصدقائها ليتبيّن لاحقاً صدمة من حولها بعد إصطدامها بواجهة المحل.

وعلّقت على الفيديو بطريقة عفوية قائلةً: "اليوم فتت بالباب.. اسمعوا هالخبطة.. طلعلي لمة بجبيني".

وتواصل وهبي حصد نجاح ألبومها الجديد "حوا" الذي تحقق أغنياته نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" هذا إضافة إلى تصدّره قائمة الألبومات الأكثر شراءً عبر تطبيق في العديد من البلدان العربية.


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