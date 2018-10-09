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فهد الأنصاري: لن تهتز علاقتي بجماهير الاتحاد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:39 ص
فهد الأنصاري: لن تهتز علاقتي بجماهير الاتحاد
فهد الانصاري
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منى العوضي
 

 

أكد الكويتي فهد الأنصاري، لاعب نادي الفيصلي، أن علاقته قوية بجماهير ناديه السابق الاتحاد ولن يتأثروا بما يقال عن كلامه على موقع "تويتر" بأنه "يشمت" في وضع الفريق حاليًا.

 

وقال الأنصاري، في تصريحات تلفزيونية: "لن أرد على كل شخص يأوّل تغريداتي ولن تهتز علاقتي أبدًا بجماهير الاتحاد".

 

وتابع حديثه: " اشتقت لمدينة جدّة وجمهور الاتحاد، تربطني علاقة قوية مع جمهور نادي الاتحاد، الله لا يحرمني من محبتهم".

 

المزيد عن: لاعب كويتي فهد الانصاري رياضة الاتحاد اخبار الرياضة
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