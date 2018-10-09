آمنة نصير تناشد الرئيس السيسي بـ"سن قانون" لمنع التلاعب بعقود الزواج



وقالت "نصير" في تصريحات تلفزيونية: نحتاج لقانون حازم يأتي من رئيس الجمهورية، يحزم ويمنع ويقطع هذا التلاعب الذي بدأ يأخذ مساحة واسعة جدا، ويعود على الدولة بمآسي كثيرة.



وشددت أستاذ الشريعة الإسلامية، أن والد الفتاة التي يزوجها قاصرا يرتكب "الحرام" في عدم تأمين مستقبل الفتاة، والموافقة على الزواج الذي بني على تدليس.

ناشدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع التلاعب في الزواج بعقود مزورة.