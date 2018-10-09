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الجامعة التونسية تؤجل مواجهة الترجي أمام القابسي بسبب إفريقيا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
الجامعة التونسية تؤجل مواجهة الترجي أمام القابسي بسبب إفريقيا
الترجي
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محمد الصو
 

 

قررت جامعة كرة القدم التونسية، تأجيل مواجهة الترجي التونسي أمام نظيره الملعب الرياضي القابسي، ضمن مباريات الدوري الممتاز، بسبب ارتباطات المكشخين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومنحت الجامعة التونسية، الفرصة لنادي باب سويقة، بتأجيل اللقاء الذي كان مقرر له في 20 أكتوبر الجاري، من أجل الاستعداد الجيد لمباراة بريميرو دي أوجستو الأنجولي برابطة الأبطال الإفريقي.

 

ويستعد الترجي التونسي، لمواجهة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب رادس، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهب لصالح بطل أنجولا بهدف دون رد الأسبوع الماضي.

 

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