رسميا.. الجامعة التونسية تعتبر لاعب شمال إفريقيا غير أجنبي

قررت جامعة كرة القدم التونسية، اعتبار اللاعب العربي من شمال إفريقيا لاعبًا غير أجنبي ببطولة الدوري التونسي، خلال الاجتماع الذي تم انعقاده أمس بممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر يناير المقبل، ليصبح كل لاعب يحمل الجنسية الليبية أو الجزائرية أو المغربية أو المصرية، لاعبًا تونسيًا في كشوفات الجامعة.

كما قررت الجامعة التونسية، السماح لكل نادي بضم 3 لاعبين أجانب فقط فوق 21 عامًا، ويسمح لكل فريق بإجراء 8 صفقات خلال كل ميركاتو.

ويضم الدوري التونسي، المصري عمرو مرعي ضمن صفوف النجم الرياضي الساحلي.