القبض على مدير إدارة الشؤون المالية بـ"أوقاف قنا" بتهمة اختلاس 1.5 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مدير إدارة الشؤون المالية بمديرية الأوقاف بقنا، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون جنيه من جهة عمله دون وجه حق.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام المدعو محمود.ع.م – مواليد 1968 مدير إدارة الشئون المالية بمديرية أوقاف بمحافظة قنا، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، بإستغلال موقعه الوظيفى خلال شهر سبتمبر 2018، وقيامه بصرف مبالغ مالية لنفسه وللعاملين بمديرية الأوقاف بقنا ممن يقومون بأعمال اللجان من خلال التلاعب والتزوير بكشوف اللجان وإضافة 30 موظفا بمديرية الأوقاف بتلك الكشوف وصرف مبالغ مالية بلغ إجمالها مليونا وستمائة وثلاثة عشر ألف وستون جنيه، دون وجه حق مما أضر بالمال العام.





وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بسداد مبلغ (895.84) جنيه، وأبدى استعداده وباقى الموظفين بذات الجهة لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



