في أقل من 24 ساعة.. "بحبك أنا" للهضبة تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)





طرح الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "بحبك أنا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".





الأغنية كان من المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي"، غير أن الهضبة انتهى مؤخرًا من تسجيلها في نيويورك بعد صدور الألبوم.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,440,095 في أقل 24 ساعة منذ طرحها للاستماع



