في أقل من 24 ساعة.. "بحبك أنا" للهضبة تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:29 صالفجر الفني
طرح الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "بحبك أنا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية كان من المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي"، غير أن الهضبة انتهى مؤخرًا من تسجيلها في نيويورك بعد صدور الألبوم.
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,440,095 في أقل 24 ساعة منذ طرحها للاستماع
يذكر أن ألبوم "كل حياتي" حقق نجاحًا ضخمًا منذ طرح الهضبة له رسميًا ويتكون الألبوم من 13 أغنية متنوعة، شهدت تعاون عمرو دياب، مع كوكبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، محمد يحيى، نادر حمدي، أسامة الهندي، وللمرة الأولى مع الموزع العالمي مارشميلو.
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