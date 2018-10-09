إيبلا تنعي الفنانة السورية دينا هارون





نعت شركة إيبلا من خلال صاحبها المنتج السوري هلال ارناؤوط ومديرتها العامة المخرجة والممثلة نور ارناؤوط مواطنتهم الممثلة السورية الشابة دينا هارون التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.





وشددت إدارة ايبلا علا حزنها الشديد نتيجة لخسارة الرحيل المبكر النجمة الشابة التي تمتعت دوما بصداقة الشركة وادارتها وكان هناك دوما رغبة في التعاون في مشروع فني يتوج هذه الصداقة المتميزة لكن القدر لم يمهلهم.





رحم الله الفنانة الشابة ومنح أسرتها واطفالها ومحبيها الصبر والسلوان



