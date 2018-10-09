عاجل.. عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن اللاعبين الأجانب بالدوري

استبعد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري اعتراض أندية دول "المغرب – الجزائر – تونس – ليبيا – مصر" على قرار اعتبار لاعبي الدول الخمس غير أجانب.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لماذا ستعترض الأندية؟، هذا القرار سيكون مفيد وفي صالح الأندية بكل تأكيد".

وتابع: "لا أعتقد أن الأندية ستبدي اعتراضها على هذا القرار، سيمنحك الفرصة لضم عدد أجانب أكبر".