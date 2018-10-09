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عاجل.. عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن اللاعبين الأجانب بالدوري

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
عاجل.. عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية عن اللاعبين الأجانب بالدوري
الدوري المصري
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الفجر الرياضي
 

استبعد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري اعتراض أندية دول "المغرب – الجزائر – تونس – ليبيا – مصر" على قرار اعتبار لاعبي الدول الخمس غير أجانب.

 

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لماذا ستعترض الأندية؟، هذا القرار سيكون مفيد وفي صالح الأندية بكل تأكيد".

 

وتابع: "لا أعتقد أن الأندية ستبدي اعتراضها على هذا القرار، سيمنحك الفرصة لضم عدد أجانب أكبر".

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