نقيب الصيادلة يكشف تفاصيل الخلاف بينهم وبين اتحاد المهن الطبية

كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، تفاصيل أزمة الصيادلة والبيطريين والأسنان مع اتحاد المهن الطبية، قائلًا: "بدأنا خطة إصلاح مع البيطريين ونقيب الأسنان وكان الهدف منها إيجاد أموال المعاشات".



وأضاف "عبيد" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أنه يوجد خلل في الاتحاد، ويوجد استقصاد من نقابة الأطباء للسيطرة على الاتحاد والمقدرات المالية به، وأنهم اعترضوا على ذلك، واعترضت نقابة الأطباء عندما وجدت نفسها ستفقد السيطرة.



وأوضح أن الاتحاد يدار من مجلس مكون من 4 نقابات وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه يوجد أهواء وتيارات سياسية بداخل نقابة الأطباء لعمل زعزعة داخل الاتحاد لتصدير مشكلة للدولة، متابعًا: "لن نسمح أبدًا بدخول التيارات السياسية داخل النقابات".



وطالب النواب بالتقدم بمقترح يجعل فيه تعيين رئيس اتحاد المهن الطبية بالانتخاب، ولم يتم اقتصادر المنصب على نقابة الأطبا فقط، مؤكدًا أنه لا مساس بالعاشات.

