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تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية (فيديو)
المهندس أحمد طه - مدير مركز تحديث الصناعة
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داليا الحسين
 
قال المهندس أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، إن معظم الواردات من الخارج هي "مكونات" يمكن بسهولة تصنيعها داخل مصر، لافتًا إلى أن المركز.

وأضاف "فريد"، في حواره برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية يسعى لاستبدال مدخلات الصناعة التى تستورد من الخارج بمواد تصنع في مصر.


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