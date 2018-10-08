قبل زيارة السيسي لموسكو.. تعرف على تاريخ العلاقات "المصرية - الروسية"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن موسكو تجرى مباحثات نشطة للتحضير للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لروسيا في السابع عشر من أكتوبر الجاري.





وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي التعاون الوضع الإقليمي، وكذلك استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ.





ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ميخائيل بوجدانوف قوله، إن زيارة الرئيس المصري لروسيا، المقررة فى منتصف أكتوبر الجاري، هى "زيارة هامة جدا، والآن تجرى دراسة برنامج الزيارة"، مضيفا أن النقطة الأكثر أهمية منها اللقاء بين رئيسى البلدين.





وأضاف أنه "سيتم بحث كافة المسائل لعلاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أنه "يجرى حاليا بحث استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة، وهذا ما يتوقف عليه حجم التعاون فى مجال السياحة"، مشيرًا إلى أن "هناك مسائل أخرى بالغة الأهمية، بما فيها التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، والأوضاع فى المنطقة طبعا، أى القضية الفلسطينية والوضع فى سوريا وليبيا".





وقبيل الزيارة المرتقبة، تستعرض "الفجر" ، أهم المحطات في تاريخ العلاقات "المصرية- الروسية"، والتي شهدت تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، حيث أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.





وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي‏. وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.





العلاقات الاقتصادية

وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات، والستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية.





ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحاً في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتتابع شركة "لوكويل" النفطية الروسية بنجاح نشاطها في مصر، وقد وقعت شركة "نوفاتيك" في عام 2007 اتفاقية حول إنشاء مؤسسات مشتركة مع شركة" ثروة" لاستخراج وإنتاج الغاز، كما تعمل شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "گازپروم" بنشاط في مصر.





العلاقات السياسية

وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ‏عام 1991، وتتطور العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني، وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس الأسبق حسني مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر‏ 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون.





وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة عمل إلى القاهرة في 26-27 أبريل 2005 وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية و مصر والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية، واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية.





مناورات مصرية روسية

في شهر فبراير 2015، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصر، في أول زيارة دبلوماسية منذ عشرة أعوام، حيث تم توقيع العديد من صفقات السلاح، والاتفاق بتقديم قرض لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر.





وفي 15 أكتوبر2016 عقدت مناورات مصرية روسية حملت اسم "مناورات حماة الصداقة"، حيث أرسلت قوات الإنزال الجوي الروسية مظلييها إلى مصر، من أجل تطوير الخبرات فيما يتعلق بمكافحة الجماعات الإرهابية في ظروف الصحراء.



