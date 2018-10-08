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سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين 8/10/2018

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:32 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين 8/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل في بنك كريدي أجريكول سعر 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
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