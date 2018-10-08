بعد تعرضها لعمليات سرقة.. "أبل" تستعين برجال الشرطة لحراسة متاجرها!
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:23 م
خلال الأشهر القليلة الماضية تعرضت متاجر أبل لعمليات سرقة للعديد من أجهزتها والتى قدرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أمريكى وكانت أخر الأخبار عن هذا أنه تم القبض على عصابة مكونة من 17 شخص تم التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة وتأمل الشركة بأنه بالقبض على هذه العصابة أن تتوقف مثل هذه عمليات السرقة والتى ساعدت وسائل الإعلام الكثير من اللصوص على تقليد هذه العصابة نظرا لسهولة السرقة وعدم الإعتراض للصوص سواء من الموظفين أو زائرى المتاجر.
ولكن لم تتوقف شركة أبل على هذا الأمل ولكن قامت بالإستعانة برجال الشرطة لحراسة متاجرها وبالأخص الموجودة بكاليفورنيا حيث قامت أبل بالتعاقد مع شركات تطبيق القانون لوجود ضباط أكثر فاعلية فى القبض على اللصوص ومنع أى عمليات سرقة جديدة.
يعمل رجال الشرطة فى مراكز التسوق والمتاجر والمولات خلال الأحداث الكبيرة والعطلات وذلك بشكل كبير فى منطقة الخليج ولكن هذا المظهر الغير العادى أثبت فاعليته حديثا فى متاجر أبل منذ أن تم تعيين رجال الشرطة فيها فقد أصبحت المتاجر خالية الأن من مثل هذه الحوادث وعمليات السرقة.
المزيد عن: متاجر ابل عمليات سرقة شركة ابل رجال الشرطة حراسة متاجر ابل تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية ابل