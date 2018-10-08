بعد تعرضها لعمليات سرقة.. "أبل" تستعين برجال الشرطة لحراسة متاجرها!

خلال الأشهر القليلة الماضية تعرضت متاجر أبل لعمليات سرقة للعديد من أجهزتها والتى قدرت قيمتها بأكثر من مليون دولار أمريكى وكانت أخر الأخبار عن هذا أنه تم القبض على عصابة مكونة من 17 شخص تم التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة وتأمل الشركة بأنه بالقبض على هذه العصابة أن تتوقف مثل هذه عمليات السرقة والتى ساعدت وسائل الإعلام الكثير من اللصوص على تقليد هذه العصابة نظرا لسهولة السرقة وعدم الإعتراض للصوص سواء من الموظفين أو زائرى المتاجر.





ولكن لم تتوقف شركة أبل على هذا الأمل ولكن قامت بالإستعانة برجال الشرطة لحراسة متاجرها وبالأخص الموجودة بكاليفورنيا حيث قامت أبل بالتعاقد مع شركات تطبيق القانون لوجود ضباط أكثر فاعلية فى القبض على اللصوص ومنع أى عمليات سرقة جديدة.



