بالأرقام.. من الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2018؟





كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وجاء محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، ضمن المرشحين للفوز بالجائزة التي سيتم الإعلان عنها يوم 3 ديسمبر من خلال تصويت الصحفيين عليها من حول العالم.

ستكون المنافسة على تلك الجائزة كبيرة في ظل تألق عدد من اللاعبين المرشحين للجائزة في الموسم الماضي، وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو متواجد في القائمة المرشحة للكرة الذهبية أيضًا.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام وبطولات أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول:

- كريستيانو رونالدو

حصد نجم يوفنتوس الحالي، مع فريقه السابق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وقدم مستوى مميز مع منتخب بلاده وصعد لـ 16 من كأس العالم، وخاض مع الملكي الموسم الماضي في الدوري 27 مباراة وسجل 26 هدفًا وصنع 5 أهداف، وفي دوري الأبطال؛ 13 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 3 أهداف.

- محمد صلاح

كان الفرعون المصري حديث العالم أجمع الموسم الماضي حيثُ قاد ليفربول لنهائي دوري الأبطال، ولعب 36 مباراة وسجل 32 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الدوري الإنجليزي، أما في الشامبيونزليج لعب 13 مباراة وسجل 10 أهداف وله 5 أسيست، وله الفضل في صعود منتخب مصر لكأس العالم وخاض مبارتين وسجل هدفين في مونديال روسيا.

3- فاران

تألق فاران مع منتخب فرنسا في كأس العالم وحصل على كأس العالم كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وشارك مع فريقه في الليجا 27 مباراة ولم يسجل وصنع هدفًا، أما في دوري الأبطال لعب 11 مباراة وصنع هدفًا، ومع منتخب فرنسا في المونديال لعب 7 مباريات وسجل هدف.

4- لوكا مودريتش

كان سببًا في صعود منتخب كرواتيا للمباراة النهائية من المونديال ورغم الخسارة فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وخلال الموسم الماضي لعب مع الريال في الدوري 26 مباراة سجل هدفا وصنع لزملائه 6 أهداف، وفي دوري الأبطال، توج مع الملكي بالبطولة ولعب 11 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر.

5- تيبو كورتوا

يعتبر من أفضل حراس المرمى في العالم وكان من أبرز أسباب صعود منتخب بلجيكا للأدوار النهائية من مونديال روسيا، ولعب موسمًا رائعًا مع تشيلسي حيثُ لعب 25 مباراة في الدوري الإنجليزي وانتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد وأصبح الحارس الأساسي على حساب كيلور نافاس.

6- كيليان مبابي

يعد من أفضل اللاعبين العام الماضي ونال إشادة الجميع وساهم بشكل كبير في فوز قرنسا بكأس العالم وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا، أما مع باريس سان جيرمان في الدوري فقد لعب 27 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف.

7- إدين هازارد

رغم عدم التتويج ببطولات مع منتخب بلجيكا أو تشيلسي لكنه من أهم لاعبي العالم حيثُ وصل بالشياطين لدور نصف نهائي مونديال روسيا ومع تشيلسي في البريميرليج لعب 34 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 4 أهداف، وفي دوري الأبطال لعب 8 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع 4.

8- ليونيل ميسي

خرج الليو من دور الـ 16 من المونديال، وسجل هدفًا وحيدًا وله 2 أسيست، أما مع برشلونة فقد فاز بالليجا الإسبانية حيثُ لعب 36 مباراة وسجل 34 هدفًا وصنع 12 لزملائه وفي دوري الأبطال خاض 10 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

9- كيفن دي بروين

شارك نجم السيتي مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وحصد المركز الثالث في البطولة، ومع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خاض 37 مباراة وسجل 8 أهداف و16 أهداف صنعهم لزملائه بالفريق، وفي دوري الأبطال لعب 8 مباريات وسجل هدفًا وصنع 4.

10- هاري كين

كان المنافس الأقرب لمحمد صلاح في البريميرليج، ولعب مع توتنهام 37 مباراة وسجل 30 هدفًا وصنع 3 أهداف، أما مع منتخب إنجلترا فقد تأهل للدور نصف النهائي وحصد المركز الرابع لكنه سجل في المونديال 6 أهداف.

11- أنطوان جريزمان

ساهم في فوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، وقدم أداءًا مميزًا للغاية حيث سجل 4 أهداف في الـ 7 مباريات، أما مع أتلتيكو مدريد لعب في الدوري 32 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 9 أهداف وفي الكأس لعب 3 مباريات وأحرز هدفين.

وفي أوروبا، شارك في 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على لقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر.