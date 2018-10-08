شركة إماراتية تستعرض مشاريع عقارية بقيمة 14 مليار يورو في ألمانيا

تشارك "نخيل" للتطوير العقاري ومقرها دبي للعام الثاني على التوالي في معرض "إكسبو ريال 2018" المقام في ميونيخ بألمانيا حيث تستعرض مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليار يورو.





وتعتبر "نخيل" المطور العقاري الوحيد المشارك من دبي في هذا الحدث الذي تستعرض فيه مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية تشمل وحدات سكنية جاهزة وعلى الخريطة مع عوائد مجزية للتأجير تصل إلى 6 بالمائة وما فوق، وقطع أراضي مخصصة للتطوير التجاري أو السكني أو الفندقي وذلك في مواقع مميزة مثل "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً و"جزر ديرة" القادمة.





ولدى "نخيل" أكثر من 27 ألفا و 500 مستثمر دولي من الذين أنفقوا 28 مليار يورو على أكثر من 42 ألف من قطع الأراضي أو الوحدات العقارية ويشكل الأوروبيون حوالي 4 آلاف منهم، مع استثمارات في "نخيل" بلغت قيمتها 1.9 مليار يورو .. وفي الأشهر الـ 12 الماضية وحدها اشترى 360 مستثمراً من أوروبا عقارات من "نخيل" بقيمة 174 مليون يورو.





وتأتي مشاركة "نخيل" في المعرض بعد أيام قليلة من إعلان حكومة دبي عن أهدافها السياحية الجديدة والتي تستهدف استقطاب 21 - 23 مليون زائر بحلول عام 2022 والنمو إلى 23 - 25 مليون زائر بحلول عام 2025 من خلال تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات الموصى بزيارتها والمدينة الأكثر زيارة في العالم والمدينة ذات أكبر عدد من الزيارات المتكررة حيث حافظت دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي كما حافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين مع 88.2 مليون راكب العام الماضي ومن المتوقع أن زيادة عدد سكان الإمارة من 3.2 مليون نسمة حالياً إلى أكثر من 5 ملايين نسمة بحلول عام 2030.





وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" إن الأرقام تتحدث عن نفسها وأن التفكير المبتكر والطموح الجريء ساهما في تحول مدينة دبي إلى واحدة من أكثر المدن نجاحاً ونمواً في العالم كما ستساهم أيضاً المجموعة الكبيرة المتنوعة من المشاريع الماضية والحالية والمستقبلية لـ"نخيل" بشكل محوري في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعيش والتجارة والسياحة والترفيه والاستثمار .





يشار إلى أن "نخيل" قامت بزيارة معرض "إكسبو ريال" للمرة الأولى في عام 2015 من خلال شريكها "إنجل آند فولكرز" للوساطة العقارية ومقرها هامبورغ .. وبعدها بثلاث سنوات، عادت الشركة إلى الحدث الشهير على مستوى العالم بصفتها عارضاً للسنة الثانية على التوالي لتسلط الضوء على العديد من المشاريع بما في ذلك المجتمعات الرئيسية والمجمعات السكنية ومجموعة كبيرة من مشاريع الضيافة والتجزئة ومن بين هذه المشاريع مشروعين تم طرحهما للبيع في الأسبوع الماضي هما "أبراج التنين" وهو عبارة عن مشروع سكني جديد شاهق، يتصل مباشرة مع "سوق التنين" المشهور عالمياً الواقع في "مدينة التنين" ومجموعة من المنازل الفاخرة المكونة من 147 منزلاً تضم كل منها حوض سباحة خاص تقع في مجتمع "جميرا بارك" الراقي.





ومنذ أن قامت "نخيل" بزيارتها الأولى لمعرض "إكسبو ريال" منذ ثلاث سنوات سجلت الشركة زيادة في أرباحها السنوية وسلمت نحو 5 آلاف و 400 وحدة عقارية إلى العملاء ومنحت عقود بناء تصل قيمتها إلى 3.7 مليون يورو وأنجزت وافتتحت وجهات جديدة للتجزئة والضيافة وأطلقت مجموعة واسعة من المشاريع الجديدة في جميع القطاعات العقارية.





ويضم جناح "نخيل" في معرض "إكسبو ريال" مجسمات لـ "نخلة جميرا" و "بالم 360" أحد أحدث معالم الجزيرة الجديدة والمكون من برجين توأمين سكني وفندقي بارتفاع 260 متراً ويضم وحدات بنتهاوس تبلع مساحة كل منها 1،115 متر مربع وأكبر حوض سباحة إنفينيتي في العالم مع إطلالات بزاوية 360 درجة على دبي حيث تجري الآن أعمال تسوية الموقع ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة البناء قريباً.